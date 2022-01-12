Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета в Кольцово

На борту было 158 пассажиров из них шесть – члены экипажа и двое – дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово. Борт вылетел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, но был вынужден вернуться обратно. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура в своем telegram-канале.

- Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства на борту было 158 пассажиров из них шесть – члены экипажа и двое – дети. Посадка в Кольцово прошла успешно.

О том, что рейс U6223 экстренно возвращается в аэропорт вылета, стало известно 12 января. Авиалайнер приземлился в 13:36 по местному времени. Пассажиры вылетят в Санкт-Петербург на резервном борту.

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