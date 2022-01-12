Мэр Алексей Орлов назвал волну лжеминирований в Екатеринбурге вмешательством из-за рубежа

Глава города отметил, что история с ложными минированиями началась еще около трех часов ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что волна лжеминирований школ и вузов, которая охватила город 12 января, вмешательством неких сил из-за рубежа. Об этом он сказал URA.RU.

- Это вмешательство извне. Мы это уже не раз проходили за последние два-три года, к сожалению. Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию, - сообщил Орлов.

Глава города отметил, что история с ложными минированиями началась еще около трех часов ночи. По его словам, сообщения о минировании начали приходить на электронные почты учебных заведений, когда педагоги включили компьютеры.

Всего 12 января в Екатеринбурге из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали 151 школу и 12 вузов. Сейчас отправителя писем ищут сотрудники спецслужб. А городские школьники в это время делятся со своими подписчиками в TikTok кадрами эвакуации. Некоторые из учащихся радуются отмене занятий. Один пользователь соцсети опубликовал фотографию, на которой видно толпу на улице, и подписал ее: «Школу заминировали, кайф».

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