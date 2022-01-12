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Происшествия12 января 2022 8:51

В аэропорту Кольцово успешно приземлился самолет, у которого сработала сигнализация о неисправности

Он приземлился в 13.16
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Для пассажиров готовится резервный борт, на котором они попадут в Санкт-Петербург.

Для пассажиров готовится резервный борт, на котором они попадут в Санкт-Петербург.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В половине второго часа дня в Екатеринбурге совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании Уральские авиалинии. Он должен был лететь в Санкт-Петербург, но вскоре после взлета на воздушном судне сработала сигнализация - не закрывались створки шасси. После этого командир судна решил вернуться в аэропорт Кольцово. Перед посадкой самолет сделал несколько кругов в районе Сысерти, вырабатывая топливо.

- Посадка совершена в 13.36, - уточняют в авиакомпании. - Готовится резервный борт, на котором пассажиры смогут долететь до пункта назначения.