В аэропорту Кольцово успешно приземлился самолет, у которого сработала сигнализация о неисправности

Для пассажиров готовится резервный борт, на котором они попадут в Санкт-Петербург. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В половине второго часа дня в Екатеринбурге совершил незапланированную посадку самолет авиакомпании Уральские авиалинии. Он должен был лететь в Санкт-Петербург, но вскоре после взлета на воздушном судне сработала сигнализация - не закрывались створки шасси. После этого командир судна решил вернуться в аэропорт Кольцово. Перед посадкой самолет сделал несколько кругов в районе Сысерти, вырабатывая топливо.

- Посадка совершена в 13.36, - уточняют в авиакомпании. - Готовится резервный борт, на котором пассажиры смогут долететь до пункта назначения.