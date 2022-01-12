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Общество12 января 2022 8:50

В Екатеринбурге спасли ворону, застрявшую в фонарном столбе

Она попала крылом в щели между расходящимися ветвями фонаря
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: группа ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Фото: группа ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге зооволонтеры спасли ворону, застрявшую в фонарном столбе. О птице, попавшей крылом в щель между расходящимися ветвями фонаря, спасателю Евгению Зенкову сообщила местная жительница. Инцидент произошел на перекрестке Крауля-Токарей рядом с остановкой транспорта.

- К счастью, провода, в большом количестве проходящие по столбу, оказались кабелями связи и угрозы для спасателя не представляли, - рассказали в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Евгений Зенков рассказал, что ворона очень глубоко засадила крыло, пока пыталась выбраться, и ему потребовались большие усилия, чтобы постепенно продвинуть его вверх и высвободить, не повредив. Для того чтобы спасти птицу ему пришлось отвлечься от основной работы на два часа.

Птицу забрала женщина, сообщившая о ней волонтеру. Она доставила ворону в ветклинику и планирует заниматься ее судьбой.