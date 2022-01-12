На Урале за сутки выявили 366 новых случаев коронавируса

За день от инфекции скончались 19 свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 366 жителей. Их них 146 – екатеринбуржцы. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Также COVID-19 обнаружен у жителей Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова, Березовского, Алапаевска, Первоуральска, Карпинска и других населенных пунктах Свердловской области.

С начала пандемии коронавирусом на Урале заразились 203 492 жителя. При этом состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое, из них 182 человека находятся в реанимации. В том числе 136 уральцев подключены к аппаратам ИВЛ. А состояние 1 731 пациента оценивается как средней тяжести.

Всего с начала пандемии вылечиться от коронавируса смогли 177 542 уральца. За минувшие сутки из больниц выписали 497 человек. Кроме того, за день от COVID-19 скончались 19 свердловчан. Всего от инфекции погибли 9 668 жителей региона.