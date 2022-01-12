Екатеринбург вошел в десятку популярных направлений для новогоднего отдыха

Средний чек за перелет Самара — Екатеринбург сократился на 30-37% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в десятку самых популярных направлений в новогодние праздники, куда летели из Москвы. Об этом сообщает сервис поездок и путешествий «Туту.ру».

Столица Урала заняла в топе восьмое место, обогнав Махачкалу и Уфу. В первую тройку вошли направления из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. На долю зарубежных направлений в новогодние праздники пришлось только 10% бронирований от самостоятельных путешественников. До пандемии этот показатель доходил до 25%.

При этом по определенным направлениям средние чеки в праздники были ниже, чем до пандемии коронавируса. Например, средний чек за перелет Самара — Екатеринбург сократился на 30-37%.

В число популярных зарубежных направлений на новогодние праздники вошли Ереван, Кишинев, Баку, Стамбул, Минск, Бишкек, Ташкент, Ош, Гюмри и Дубай. Средние чеки по большинству из них выросли за два года.