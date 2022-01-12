На Урале водитель ВАЗа погиб, влетев во встречный грузовик

В обстоятельствах ДТП разбирается госавтоинспекция Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 200 километре трассы «Пермь-Екатеринбург» утром, 12 января, водитель ВАЗа погиб, столкнувшись со встречной Scania. От полученных травм он скончался до приезда медиков.

- По предварительным данным 45-летний мужчина-водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны города Перми, по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовой автомашиной Scania с полуприцепом, под управлением 34-летнего мужчины, который двигался со стороны города Екатеринбурга, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

По данным ГИБДД, водитель легковушки родом из Красноуфимска. Он имел стаж вождения 27 лет и четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. У погибшего будет кровь на химико-токсикологическое исследование, чтобы выяснить, находился ли он в состоянии опьянения.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель Scania рассказал госавтоинспекторам, что ехал из Екатеринбурга, за рулем находился около 1 часа, когда на прямом участке дороги неожиданно на его полосу выехала машина. Он вывернул руль вправо, однако столкновения избежать не удалось. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах ДТП и призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также отказаться от управления транспортом в утемненном состоянии.