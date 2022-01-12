Пассажирка легковушки после ДТП попала в реанимацию Фото: группа ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)»

На 223 километре трассы Пермь - Екатеринбург ночью, 11 января, двое уральцев на легковушке пострадали в ДТП с грузовиками. Водитель и пассажирка Hyundai Solaris с тяжелыми травмами бригадой скорой медицинской помощи доставлены в Красноуфимскую районную больницу. Женщина находится в реанимации.

- Водитель автомашины Hyundai Solaris выехал на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с грузовой а/машиной Mercedes, которая двигалась во встречном направлении. После этого водитель Hyundai, потерял управление и совершил столкновение с грузовой а/машиной Volvo, которая тоже двигалась во встречном направлении, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: группа ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)»

По словам очевидцев, водитель легковушки не выполнял маневра обгона и по какой причине он выехал на полосу встречного движения, пока не известно. Фото с аварии опубликовали в группе ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)».

Как рассказали в ГИБДД, за рулем Hyundai Solaris находился 46-летний мужчина со стажем вождения 28 лет. К административной ответственности он привлекался пять раз - за превышение скорости и неиспользование ремней безопасности, последнее наказание было в августе 2021 года. На переднем пассажирском сидении находилась 45-летняя женщина. Оба были пристегнуты ремнями безопасности.