В Екатеринбурге полиция накрыла магазин сына чиновника, в котором продавали контрафакт

Точка «Sклад», о которой идет речь, находится на улице 8 марта, 169. Фото: страница Дмитрия Чукреева в Facebook

В Екатеринбурге полиция накрыла магазин, где продавали поддельные чехлы для телефонов, зарядки и наушники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественник Дмитрий Чукреев.

По его словам, информация о продаже подделок поступила от жителей. Точка «Sклад», о которой идет речь, находится на улице 8 марта, 169. Чукреев утверждает, что магазин принадлежит индивидуальному предпринимателю Толстоброву.

- В итоге сотрудники УМВД России по городу Екатеринбургу из отдела полиции № 12 изъяли более 3 429 поддельных аксессуаров для мобильных, - написал Чукреев.

Общественник отметил, что на место приезжали руководители отделов полиции и прокуратуры. Также Чукреев заявил, что на место приезжала мама владельца магазина директор комплексного центра социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района (структура регионального Минсоцполитики) Надежда Толстоброва.

Помимо этого, общественник сообщил, что приезжала сотрудник аппарата Гордумы Ольга Теплова со своим мужем. Позже, по словам Чукреева, в магазине появилась девушка, которая заявила, что купила весь товар в магазине днем ранее. В городской полиции «КП-Екатеринбург» сказали, что пока не комментируют ситуацию.

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