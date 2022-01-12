Крещение в Нижнем Тагиле 2022: когда можно купаться

Купели будут открыты для купания с 9 до 18 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января по традиции отмечается Крещение. Традиционно в этот день православные верующие ныряют в прорубь, чтобы очиститься на год вперед. Рассказываем, когда можно купаться на Крещение 2022 в Нижнем Тагиле.

Купели на Крещение 2022 в Нижнем Тагиле будет подготовлены 13 и 14 января 2022 года. По информации администрации города, сейчас приготовлены все нужные материалы и оборудование. Купели официально будут открыты для купания 19 января с 9 до 18 часов.

- Уже традиционно первую палатку мы поставим в двадцать два часа накануне крещения, вторую – рано утром девятнадцатого января, - рассказал директор МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» Сергей Коперкин.

На Крещение 2022 года в Нижнем Тагиле рядом с купелям будут поставлены две палатки, где нижнетагильцы смогут переодеться. Для тех, кто захочет искупаться ночью, будет работать освещение.

На время купания на Крещение 2022 в Нижнем Тагиле будут дежурить пять спасателей, два водолаза, волонтеры и медики. Будут привлечены охранники и две группы быстрого реагирования.

- Предусмотрено все: от расчистки и подсыпки подходов к иордани до взятия проб воды и установки ограждений, предотвращающих массовый выход на лед. Надеюсь, что все пройдет в штатном режиме без каких-либо эксцессов, - отметил заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.