Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск

Три новых направления будут открыты весной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Red Wings весной запустит рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск. Они будут выполняться на лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров.

- Все новые направления уникальны и будут доступны только пассажирам Red Wings, - отметили в пресс-службе компании. - Билеты по самым привлекательным ценам уже в продаже на сайте авиакомпании flyredwings.com

Рейсы в Горно-Алтайск будут выполняться с 28 апреля по четвергам и воскресеньям, в Мурманск с 3 марта по четвергам, в Нижнекамск с 28 марта по понедельникам и пятницам.

Отметим, что рейсами авиакомпания Red Wings также в текущем зимнем сезоне из Кольцово можно улететь в 19 других городов среди которых Казань, Нижний Новгород и Ижевск.