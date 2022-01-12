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Общество12 января 2022 6:49

Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск

Они будут выполняться на лайнерах SSJ100
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Три новых направления будут открыты весной

Три новых направления будут открыты весной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Red Wings весной запустит рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, Мурманск и Нижнекамск. Они будут выполняться на лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров.

- Все новые направления уникальны и будут доступны только пассажирам Red Wings, - отметили в пресс-службе компании. - Билеты по самым привлекательным ценам уже в продаже на сайте авиакомпании flyredwings.com

Рейсы в Горно-Алтайск будут выполняться с 28 апреля по четвергам и воскресеньям, в Мурманск с 3 марта по четвергам, в Нижнекамск с 28 марта по понедельникам и пятницам.

Отметим, что рейсами авиакомпания Red Wings также в текущем зимнем сезоне из Кольцово можно улететь в 19 других городов среди которых Казань, Нижний Новгород и Ижевск.