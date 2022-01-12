Силовики ищут автора письма, «заминировавшего» школы и вузы Екатеринбурга

Учеников после эвакуации распустили по домам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 12 января в Екатеринбурге после рассылки писем по электронном почте неизвестным гражданином, началась массовая эвакуация учеников и персонала школ, а после – средних специальных и высших учебных заведений.

Первые сообщения об эвакуации стали поступать в половине девятого утра, после чего в городском департаменте образования Екатеринбурга заявили, что эвакуация носит массовый характер, она затронула 93 средних учебных заведения.

Учеников сразу после эвакуации из-за мороза сразу отправляли по домам. На улице утром в Екатеринбурге было – 18 градусов. Сейчас силовики занимаются поиском человека, который рассылал письма с минирования школ.

- Организатор рассылал сообщение по электронной почте. Сейчас отправитель письма активно ищут сотрудники спецслужб. Эвакуация школ и вузов проходит в штатном режиме, - говорит «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

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