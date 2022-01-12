На Урале бригада скорой помощи потушила пожар и спасла человека

Пока Ольга Кропотухина тушила огонь, Иван Ошуев и Игорь Невоструев выносили мужчину из дома Фото: Минздрав Свердловской области

В поселке Озерном в четверг, 6 января, около 23:00 мужчина почувствовал себя плохо и позвонил в скорую с жалобой на затрудненное дыхание. Медики приехали на вызов и увидели, что дом, в котором находится вызвавший их человек, сильно задымлен.

- Зайти было невозможно, - рассказали в пресс-службе Минздрава Свердловской области - Понимая, что в помещении может быть человек, медицинские работники и водитель из бинтов, пропитанными растопленным снегом, сделали импровизированные повязки, чтобы хоть как-то защититься от отравления и, не теряя времени, вошли в дом.

В доме медики увидели, что из печи на деревянный пол выпали угли из печи. Некоторые из них провалились в щели - из-под пола уже вырывались языки пламени. Тогда Ольга Кропотухина начала тушить пламя снегом, а Иван Ошуев и Игорь Невоструев пошли искать мужчину. Они обнаружили его в дальней комнате и вынесли на улицу. Как рассказали врачи, мужчина был в сознании, но в состоянии сильного опьянения, поэтому сам выйти не мог.

- Их действия затрудняли темнота и сильное задымление - находиться больше 5 секунд в таком дыму было просто опасно для жизни. Но и оставить человека они не могли. Даже не раздумывали на эту тему, - рассказали в Минздраве.

Также в ведомтве отметили, что Иван Ошуев, несмотря на небольшой стаж работы, уже второй раз принимает участие в спасении людей из огня.