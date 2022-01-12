В ФСБ рассказали, как могла произойти массовая рассылка сообщений о минировании школ и вузов в Екатеринбурге

Проверка проводится во многих учебных заведениях города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С утра в столице Урала проходит массовая эвакуация в школах и вузах. Причиной тому стала рассылка писем с информацией о возможном минировании. В связи с этим в ФСБ рассказали, как могла произойти рассылка тревожных сообщений. Комментарий ведомства приводят в департаменте информационной политики Свердловской области.

- В региональном управлении ФСБ отметили, что, как правило, ложные угрозы направляют компьютеры с измененным IP-адресом, - сообщают в департаменте информационной политики. - При этом, по каждому сообщению, о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий.

В ведомстве отмечают, что за два года на Среднем Урале было возбуждено порядка 70 уголовных дел из-за ложного сообщения о терроризме.