Из-за сообщений о минировании министерство образования рекомендовало екатеринбургским школам отправить детей домой

Детей, пришедших в школы, куда поступило сообщение о минировании, отправили по домам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с утра из-за сообщений о возможном минировании идет массовая эвакуация школ и вузов. В региональном министерстве образования прокомментировали эту ситуацию.

- В школах, где проходила эвакуация, рекомендовано отправить детей домой, - заявил Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области. - При этом классные руководители должны связаться с родителями и убедиться, что каждый ребенок благополучно добрался до дома. В тех школах, куда поступали звонки до начала учебного дня, детям разрешено остаться дома. При этом учебный процесс не прерывается – всем даны задания для домашней работы.

В министерстве образования отметили, что в школах, куда звонки с сообщениями о минировании поступили до начала уроков, детям разрешили не приходить на занятия. Ученикам выдали домашнюю работу, чтобы образовательный процесс не прерывался.