На Урале в прошлом году резко вырос спрос на чиновников

На втором месте по динамике спроса оказался административный персонал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2021 году спрос на сотрудников в сфере «Госслужба, НКО» вырос на 331% в сравнении с 2020 годом. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- На втором месте по динамике спроса оказался административный персонал – количество таких вакансий в 2021 году превысило показатели 2020 года на 140%, - говорится в исследовании.

На третьем месте по росту спроса находится домашний персонал. Здесь показатель вырос на 122%. Также на 119% стало больше вакансий в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа». Кроме того, на 106% увеличилось число предложений в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны», где число вакансий выросло на 106%.

При этом меньше всего в 2021 году рост спроса был на медиков и фармацевтов. В этой сфере количество вакансий выросло всего на 23% по сравнению с 2020 годом. Всего за прошлый год в Свердловской области было открыто на 68% больше вакансий, чем в 2020 году.

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