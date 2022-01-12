В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали Горный университет

Сотрудники университета эвакуировались из всех зданий и общежитий вуза. Фото: Яндекс.Карты

В Уральском государственном горном университете утром прошла массовая эвакуация. Как уточнили в вузе, причиной стало электронное письмо, пришедшее в ректорат. В нем неизвестный сообщал о минировании здания.

- Около 8.40 поступило сообщение, что здание заминировано, - рассказали в пресс-службе УГГУ. - После этого мы подали пожарную тревогу. Эвакуировались сотрудники из четырех здания и из всех общежитий.

В университете отмечают, что эвакуации студентов не потребовалось, так как они сейчас обучаются дистанционно.