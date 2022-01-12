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Общество12 января 2022 5:47

В Кольцово рассказали, куда в новогодние праздники летали жители Свердловской области

В каникулы аэропорт обслужил почти 200 тысяч пассажиров в новогодние праздники
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В каникулы аэропорт обслужил больше 197,1 тысяч пассажиров

В каникулы аэропорт обслужил больше 197,1 тысяч пассажиров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аэропорт Кольцово подвел итоги работы в новогодние праздники. Жители Свердловской области чаще всего летали в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Стамбул и Дубай.

- Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 29 декабря. В предпоследний рабочий день года на рейсах из Кольцово было обслужено 19 156 пассажиров, российскими и зарубежными авиакомпаниями был выполнен 151 рейс на прилет и на вылет, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Всего с 29 декабря по 9 января аэропорт обслужил больше 197,1 тысяч пассажиров, что больше. В новогодние каникулы пассажирам аэропорта Екатеринбурга были доступны более 80 внутрироссийских и зарубежных направлений. Рейсы из Кольцово выполняли более 20 авиакомпаний.