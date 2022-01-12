Полиция ищет в Екатеринбурге вора велосипедов

Подозреваемым является мужчина около 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, неславянской внешности. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Полиция ищет в Екатеринбурге мужчину, который попытался украсть два велосипеда. Об этом сообщает городское УМВД.

- Еще 10 октября прошлого 2021 года в дневное время около 13:35 неизвестный, находясь в подъезде дома № 58 на улице Фрунзе, попытался похитить два велосипеда общей стоимостью 27 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Однако украсть их ему не удалось. Мужчина выкатил оба велосипеда на улицу. Однако там его заметили жильцы дома и спугнули его. Подозреваемый бросил велосипеды и скрылся с места. Полиция возбудила дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 158 УК РФ за попытку хищения.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Стражи порядка смогли составить приметы подозреваемого. Им является мужчина около 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, неславянской внешности. На момент попытки хищения он был одет в светлую шапку, светлую куртку и темные штаны.

Полиция просит тех, кто опознает подозреваемого, обратиться по телефонам: +7 (902) 879-03-25 (отдел дознания УМВД России по Екатеринбургу) или 02 (102).

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