В департаменте образования Екатеринбурга объяснили, почему детей массово отправили из школ по домам

Покинуть здания пришлось ученикам больше 90 школ города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте образования Екатеринбурга объяснили, почему утром, 12 января, детей массово отправили из школ по домам.

- Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9:00 известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий, - рассказали в пресс-службе департамента.

Школы в Екатеринбурге эвакуируют из-за сообщений о минировании третий день подряд. В первый учебный день эвакуация прошла в гимназии № 161 и школе № 65, во второй день снова покидать здание пришлось ученикам 161 гимназии.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», учеников выводили на улицы из-за сообщения о минировании, которое поступило на электронную почту свердловского управления ФСБ. К счастью, никаких запрещенных устройств в образовательных организациях не обнаружили.