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Общество12 января 2022 2:51

В Асбесте завершились поиски 42-летней женщины

Ольга Ларина пропала 1 января
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Спустя больше недели женщину нашли Фото: Лиза Алерт

Спустя больше недели женщину нашли Фото: Лиза Алерт

В Асбесте завершились поиски 42-летней Ольги Лариной. О ее местонахождении ничего не было известно с 1 января. Ее поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поисках, - сообщили в группе ВКонтакте отряда.

Напомним, в Свердловской области продолжаются поиски 24-летнего Михаила Шарова, пропавшего в городе Полевской. О его местонахождении ничего неизвестно с 15 ноября.

Как ранее рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Лиза Алерт», Михаил должен был лечь в больницу перед тем, как пропал. К волонтерам обратились мама и бабушка мужчины.