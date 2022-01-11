Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 20:02

В Екатеринбурге к 2025 году планируют построить четыре крупных торговых центров

Эти изменения положительно скажутся на экономике города
Анастасия БАШКИРЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эти изменения положительно скажутся на экономике города.

Эти изменения положительно скажутся на экономике города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 2025 году планируют построить четыре новых крупных торговых центров. Как сообщает Департамент информационной политики города, эти изменения положительно скажутся на экономике мегаполиса.

Согласно статистике, за девять месяцев 2021 года в Екатеринбурге количество торговых точек составило 5 172, один из них VeerMall на проспекте Космонавтов, который открылся первого июня.

- В течение 2021 года расширение сети объектов розничной торговли происходило за счёт перепрофилирования помещений, открытия новых мест в строящихся жилых комплексах: супермаркеты, магазины шаговой доступности и другие, - рассказали в ДИПе.

Напомним, что Екатеринбург стал победителем конкурса «Торговля России» в номинации «Лучший торговый город».