В Екатеринбурге к 2025 году планируют построить четыре крупных торговых центров

Эти изменения положительно скажутся на экономике города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 2025 году планируют построить четыре новых крупных торговых центров. Как сообщает Департамент информационной политики города, эти изменения положительно скажутся на экономике мегаполиса.

Согласно статистике, за девять месяцев 2021 года в Екатеринбурге количество торговых точек составило 5 172, один из них VeerMall на проспекте Космонавтов, который открылся первого июня.

- В течение 2021 года расширение сети объектов розничной торговли происходило за счёт перепрофилирования помещений, открытия новых мест в строящихся жилых комплексах: супермаркеты, магазины шаговой доступности и другие, - рассказали в ДИПе.

Напомним, что Екатеринбург стал победителем конкурса «Торговля России» в номинации «Лучший торговый город».