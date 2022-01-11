В Екатеринбурге из-за огромной горы мусора уменьшат Шувакишский лесопарк

Из территории участка исключат Коммунистическую улицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за огромной горы мусора уменьшат Шувакишский лесной парк. Согласно документу, опубликованному на сайте министерства природных ресурсов Свердловской области, из территории участка исключат Коммунистическую улицу.

- Изменение границ особо охраняемой природной территории областного значения «Шувакишский лесной парк» с исключением участка, занятого свалкой, в связи с утратой им своих качественных характеристик, - прописано реестре материалов.

Общественные обсуждения по поводу территории Шувакишского лесопарка завершатся 14 февраля.

Напомним, что в деревне Северная несанкционированную свалку ликвидировали только после вмешательства природоохранной прокуратуры. В ведомстве установили, что в течение 2021 года жители населенного пункта жаловались на сброс отходов, однако администрация муниципалитета не принимала никаких мер, нарушая права граждан на благоприятную окружающую среду.