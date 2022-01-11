Уральский пожарный стал участником проекта «Русский ниндзя»

Николай Щибрик учит детей уличной гимнастике. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарный Свердловской области Николай Щибрик стал участником проекта «Русский ниндзя» на телеканале «СТС». Как сообщает региональное ГУ МЧС, начальник караула 77-ой пожарно-спасательной части поселка Баранчинский прошел в полуфинал, успешно справившись с 4-я испытаниями.

- Участие в таком масштабном проекте – это проверка себя на прочность и, конечно, опыт. Оказаться среди двухсот сильнейших людей это уже большое достижение как для моей спортивной жизни, так и пример для моих воспитанников, - рассказал пожарный.

Николай Щибрик учит детей уличной гимнастике и является чемпионом России по воркауту.

На проект «Русский ниндзя» может попасть любой желающий. К отборочному этапу были допущены 200 сильнейших атлетов России, а также представители других государств.