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Общество11 января 2022 17:49

В уральском поселке Арти 28-летний мужчина напал на инспектора ДПС

Полицейский остановил пьяного водителя за рулем
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке Арти 28-летний местный житель напал на инспектора ДПС. В следствии считают, что все произошло 19 декабря прошлого года, тогда полицейский, находясь на посту, остановил машину, в которой сидел молодой человек с признаками алкогольного опьянения.

- При разбирательстве находившийся за рулем автомобиля подозреваемый, недовольный законными действиями сотрудника полиции, ударил его. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - уточнили в СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас следователями СК России проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.