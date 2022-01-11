В Каменске-Уральском 83-летняя пенсионерка потеряла 350 тысяч, поверив мошенникам

Ей на домашний позвонили с неизвестного номера и рассказали, что ее внучка стала виновником серьезного ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 83-летняя пенсионерка потеряла 350 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пожилая женщина написала заявление и рассказала полицейским, что накануне ей на домашний позвонили с неизвестного номера и рассказали, что ее внучка стала виновником серьезного ДТП.

- Во избежание уголовной ответственности были нужны деньги. Поверив, обманутая назвала доступную сумму наличности и передала неизвестному 350 тысяч рублей. Чтобы окончательно запутать пенсионерку, параллельно на ее сотовый телефон поступали звонки с других номеров, - рассказали в МО МВД «Каменск-Уральский».

Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском полицейские за сутки приняли сразу три заявления от местных жителей, которые пострадали от рук телефонных мошенников. В общей сложности доверчивые уральцы отдали злоумышленникам 400 тысяч рублей, один человек лишился 200 тысяч, еще двое – по сто.