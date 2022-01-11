В Асбесте несколько недель ищут 42-летнюю женщину в малиновом берете

Она вышла из дома и не вернулась. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Асбесте несколько недель ищут 42-летнюю Ларину Ольгу Сергеевну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении женщины неизвестно с 1 января 2022 года.

Она вышла из дома и не вернулась. Близкие сразу обратились в полицию и поисковой отряд. В день пропажи свердловчанка была одета в серые ботинки, черную куртку и малиновый берет.

Свердловчанка пропала 1 января 2022 года. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Особые приметы:

Рост: 162 сантиметра

Телосложение: нормальное

Цвет волос: темно-каштановые с проседью

Глаза: серые

Если вы знаете, где может находиться Ларина Ольга Сергеевна, сообщите инфоргу поиска Наталье 8-904-383-17-48 или по телефонам, указанным в ориентировке.

Напомним, что в Екатеринбурге завершились поиски 12-летнего Культакова Кирилла. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», подросток пропал 10 января 2022 года.