В Асбесте несколько недель ищут 42-летнюю женщину в малиновом берете

Она вышла из дома и не вернулась. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
В Асбесте несколько недель ищут 42-летнюю Ларину Ольгу Сергеевну. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении женщины неизвестно с 1 января 2022 года.
Она вышла из дома и не вернулась. Близкие сразу обратились в полицию и поисковой отряд. В день пропажи свердловчанка была одета в серые ботинки, черную куртку и малиновый берет.
Свердловчанка пропала 1 января 2022 года. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"
Особые приметы:
Рост: 162 сантиметра
Телосложение: нормальное
Цвет волос: темно-каштановые с проседью
Глаза: серые
Если вы знаете, где может находиться Ларина Ольга Сергеевна, сообщите инфоргу поиска Наталье 8-904-383-17-48 или по телефонам, указанным в ориентировке.
Напомним, что в Екатеринбурге завершились поиски 12-летнего Культакова Кирилла. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», подросток пропал 10 января 2022 года.