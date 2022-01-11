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Общество11 января 2022 16:28

В Екатеринбурге завершились поиски 12-летнего мальчика

Подросток вышел из дома и не вернулся
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Розыском пропавшего занимался городской отдел УМВД №12

Розыском пропавшего занимался городской отдел УМВД №12

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 12-летнего Культакова Кирилла. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», подросток пропал 10 января 2022 года.

В день пропажи зеленоглазый русоволосый мальчик полтора метра ростом был одет в черную парку, серую кофту, синюю шапку, спортивные темные штаны и бирюзовые кроссовки.

Розыском пропавшего занимался городской отдел УМВД №12.

Ранее в Екатеринбурге завершились поиски пропавшей девятилетней девочки Виктории Поповой, которая не вернулась с прогулки 13 ноября, родители школьницы обратились за помощью в отряд «ЛизаАлерт» и в полицию. В итоге юную уралочку нашли живой и невредимой. Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах. Девочка была в гостях у подружки.