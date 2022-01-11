В Екатеринбурге парень сломал новогоднюю композицию у кондитерской ради плюшевого медведя

Фото: паблик "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге молодой человек сломал новогоднюю композицию у кондитерской Maria, которая находится по адресу Толмачева, 21. Парню приглянулся плюшевый медведь, который сидел в окружении праздничных коробок и гирлянд, чтобы подобраться к нему, вандал разворошил весь реквизит, об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

- Надеемся, что кто-то признает вандала, скинет ему это видео, и ему станет хоть чуть-чуть стыдно. А если вам в подарок преподнесли плюшевого мишку - знайте, Он жил в «Марии», - написали в Instagram кондитерской.

Также в заведении рассказали, что нередко сталкиваются с подобными случаями, ранее у них воровали коробки и елки. Прошлой весной в Екатеринбурге 19-летний парень поссорился с охранниками ЖК «Московский квартал» на Московской,198. Чтобы отомстить обидчикам, молодой человек вооружился баллончиком с краской и изрисовал подъезд различными надписями.