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Общество11 января 2022 14:30

В Екатеринбурге 30-летний мигрант ударил ножом своего знакомого

Инцидент произошел недалеко от торгового комплекса в центре города
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Подозреваемый не стал отрицать свою причастность и полностью признал вину

Подозреваемый не стал отрицать свою причастность и полностью признал вину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 30-летний мигрант ударил ножом своего 29-летнего знакомого недалеко от торгового комплекса в центре города. Сообщение об инциденте мужчине поступило в полицию 9 января. Пострадавшего госпитализировали в 36 городскую больницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и живота.

- Между пострадавшим и его знакомым возник конфликт. Через некоторое время общение на повышенных тонах окончилось потасовкой, в ходе которой подозреваемый воспользовался предметом, схожим на нож, и несколько раз ударил оппонента в область туловища, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемый не стал отрицать свою причастность и полностью признал вину. Он рассказал, что инцидент произошел из-за долговых обязательств, возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.