В Свердловской области прививочная кампания подростков от COVID-19 начнется в течение месяца

Власти региона рассказали, что точной даты для старта прививочной кампании юного населения пока нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область готовится к вакцинации от коронавируса школьников и студентов, которые не достигли 18 лет. Власти региона рассказали, что точной даты для старта прививочной кампании юного населения пока нет, но ожидается, что это произойдет в течение ближайшего месяца.

- Затрудняюсь назвать точное время начала вакцинации детей. Но это возможно только после выхода рекомендаций федеральной власти. Надеюсь, что родители, которые заботятся о своих детях, не будут против вакцинации, - рассказал на брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Напомним, в Нижнем Тагиле родители школьников сразу после выхода с новогодних каникул стали получать форму согласия на вакцинацию подростков от коронавируса или отказа от нее. Официальным представителям несовершеннолетнего придется решать, будет ли их ребенок делать прививку.