Экс-директора «Областной газеты» внесли в реестр уволенных из-за утраты доверия

Нового гендиректора и главреда издания назначили 26 ноября 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего генерального директора и главного редактора «Областной газеты», которая является официальным изданием правительства Свердловской области, внесли в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Такая информация размещена на сайте «Госслужбы».

Кроме того, указано, что Полянина уволили по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ. То есть поводом для снятия главреда с должности могло стать бездействие в урегулировании и предотвращении конфликтов интересов. Также причиной увольнения могло стать непредставление или представление неполных или недостоверных сведений о своих доходах и членов семьи.

Ранее, 26 ноября 2021 года, в «Областной газете» назначили нового гендиректора и главреда. Им стал Антон Стуликов. Такое решение приняли учредители издания. К своим обязанностям он приступил 29 ноября.

До этого он возглавлял «Областное телевидение». Затем был заместителем гендиректора по PR Корпорации развития Среднего Урала. Также он является секретарем регионального отделения Союза журналистов.

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