Уральский Роспотребнадзор запретил «Сбермаркету» менять цены после заказа товаров

Покупатель обратился в управление, которое провело внеплановую проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Роспотребнадзор запретил «Сбермаркету» изменять цены после заказа товаров. Поводом для такого решения стал случай в Нижнем Тагиле, тогда мужчина приобрел в интернете-магазине несколько килограммов мяса и договорился о доставке на дом.

- На следующий день ему поступил телефонный звонок от сотрудника «Сбермаркет» с информацией об изменении цены на продукт в большую сторону, также было предложено оплатить товар по новой цене, иначе заказ будет отменен. В результате заказ был отменен продавцом, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Покупатель обратился в управление, которое провело внеплановую проверку. По ее итогам были установлены «факты нарушения прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации о цене товара». После чего суд обязал компанию доводить до сведения покупателей полную, достоверную информацию о товаре и не допускать изменения цен.