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Общество11 января 2022 13:25

Губернатор Свердловской области прошел ревакцинацию от COVID-19

Для главы региона это уже третья прививка
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области прошел ревакцинацию от COVID-19 во второй раз, для главы региона это уже третья прививка, ранее он ставил два компонента отечественного препарата «Спутник V». При этом Евгений Куйвашев отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе медленно снижается.

- Но нужно быть во всеоружии. Ситуация может в любой момент поменяться. Мы договорились нарастить объёмы тестирования на коронавирус. Начать поверять работников непрерывных производств. Ситуацию будет контролировать новосибирская лаборатория «Вектор», - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Также глава региона призвал жителей проходить вакцинацию и ревакцинаю, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь. Кроме того, в Свердловской области готовятся к возможному подъему заболеваемости коронавирусом в связи с угрозой появления в регионе случаев штамма «омикрон».