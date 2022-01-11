Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области прошел ревакцинацию от COVID-19 во второй раз, для главы региона это уже третья прививка, ранее он ставил два компонента отечественного препарата «Спутник V». При этом Евгений Куйвашев отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе медленно снижается.

- Но нужно быть во всеоружии. Ситуация может в любой момент поменяться. Мы договорились нарастить объёмы тестирования на коронавирус. Начать поверять работников непрерывных производств. Ситуацию будет контролировать новосибирская лаборатория «Вектор», - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Также глава региона призвал жителей проходить вакцинацию и ревакцинаю, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь. Кроме того, в Свердловской области готовятся к возможному подъему заболеваемости коронавирусом в связи с угрозой появления в регионе случаев штамма «омикрон».