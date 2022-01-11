В новогодние праздники 743 человека оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Во время каникул проверки прошли в 10 тысячах объектов розничной торговли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подвели итоги работы контрольных групп, которые следили за соблюдением «антиковидных» требований в общественных местах в новогодние праздники. Как оказалось, во время каникул проверки прошли в 10 тысячах объектов розничной торговли, а также в общественном транспорте.

- Было проведено более девяти тысяч профилактических бесед. Составлено 743 протокола об административных правонарушениях, из них 191 – в Екатеринбурге, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области могут вернуть систему QR-кодов. В первую очередь речь идет о торговых центрах и общепите в момент пиковой нагрузки.

- Будем следить за развитием ситуации. Примем решение ближе к 15-20 января. Вероятнее всего мы вернемся к пограничному варианту: QR-коды будут проверять в торговых центрах, например, в выходные. В остальные дни можно будет без них, - пояснил заместитель губернатора Павел Креков.