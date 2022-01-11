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Общество11 января 2022 12:58

В Реже двоих местных жителей осудили за кражу кабеля связи

Ущерб от их действий составил больше 460 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчин судили по статье «Кража, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору»

Мужчин судили по статье «Кража, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже двое местных жители получили тюремные сроки за кражу кабеля связи. Мужчин судили по статье «Кража, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору». Во время расследования выяснилось, что в августе прошлого года они вдвоем забрали кабель каналов, расположенных в микрорайоне «Быстринский».

- Кроме того, мужчины совершали кражи кабеля поодиночке. В результате преступных действий осужденных организации причинен ущерб на сумму более 460 тысяч рублей. Подсудимые полностью признали свою вину, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению городского суда один из фигурантов получил 3.5 года лишения свободы в колонии общего режима, а вот второй злоумышленник отправится в колонию строгого режима на пять лет.