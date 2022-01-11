В Реже двоих местных жителей осудили за кражу кабеля связи

Мужчин судили по статье «Кража, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже двое местных жители получили тюремные сроки за кражу кабеля связи. Мужчин судили по статье «Кража, в том числе совершенная группой лиц по предварительному сговору». Во время расследования выяснилось, что в августе прошлого года они вдвоем забрали кабель каналов, расположенных в микрорайоне «Быстринский».

- Кроме того, мужчины совершали кражи кабеля поодиночке. В результате преступных действий осужденных организации причинен ущерб на сумму более 460 тысяч рублей. Подсудимые полностью признали свою вину, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению городского суда один из фигурантов получил 3.5 года лишения свободы в колонии общего режима, а вот второй злоумышленник отправится в колонию строгого режима на пять лет.