На месте выкупленного Кексиным ресторана могут открыть шаурму с электронной музыкой

Кексину понравилась идея назвать новое заведение «Балаган». Фото: страница в Instagram Евгения Кексина

Основатель заведений «Огонек» и Alibi Евгений Кексин поделился мыслями о будущей концепции места, которое откроется вместо ресторана «Чача-Рача». О планах ресторатор написал на своей странице в Instagram.

- Похоже придется доводить этот хайп до конца. Концепция для этого места уже есть. Раздули за топ шаурмячную с pre-party тусовками под модную электронную музыку! Мне кажется место для подобного стритфуда хорошее, - написал Кексин.

Также он добавил, что на покупку ресторана насобирали уже шесть миллионов рублей. По его словам, вложиться в проект согласились разные известные жители Екатеринбурга. А один из подписчиков предложил назвать новое заведение «Балаган». Эта идея понравилась Кексину.

Ранее стало известно, что в центре Екатеринбурга продают ресторан грузинской кухни «Чача-Рача» на улице Малышева, 27 за четыре миллиона рублей. Площадь помещения составляет 192 «квадратов». Там есть зал 60 человек, летняя веранда и детская комната.

Евгений Кексин в шутку предложил своим подписчикам в Instagram скидывать деньги на покупку закрывшегося ресторана. Также можно было поучаствовать в схеме краудфандинга со входом от 100 тысяч рублей.

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