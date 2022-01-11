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Общество11 января 2022 12:34

На Урале ученые нашли неизвестный вид водяных клещей

Вид получил название Protzia uralensis
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Открытие было сделано еще в 2021 году

Открытие было сделано еще в 2021 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые нашли в Висимском заповеднике новый вид водяных клещей, насекомым дали название Protzia uralensis, ранее неизвестные природе представители вида обитали в притоке реки Сулем Каменке в заповедном ядре, открытие было сделано еще в 2021 году.

- Это красноватый клещ около одного миллиметра величиной, его сородичей наблюдатели живой природы и любители рыбалки вполне вероятно замечали. Группа водяных клещей уже многочисленна, даже с учетом малой изученности – сейчас в ней 6000 видов, - уточнили в пресс-службе Висимского заповедника.

Также на территории заказника обнаружили маленькую горную улитку и предложили внести этот вид в региональную красную книгу как редкий и нуждающийся в официальной охране.