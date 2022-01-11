Названо число привитых жителей Свердловской области

Отечественная вакцина помогает в легкой форме перенести штамм «омикрон». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области раскрыли данные о вакцинации в регионе. На сегодняшний день привито порядка 60% жителей Среднего Урала. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

- 80% населения может быть привито только в случае вакцинирования лиц до 18 лет. Это уже очевидно, - пояснил Павел Креков.

Кроме этого чиновник не исключил возможности возобновления режима QR-кодов в торговых центрах.

- Вероятнее всего мы вернемся к пограничному варианту: QR-коды будут проверять в торговых центрах, когда они будут испытывать пиковую нагрузку, когда там будет много людей, например, в выходные. В остальные дни можно будет без них, - пояснил Павел Креков.

Напомним, что перед Новым годом власти отменили систему QR-кодов до 20 января.