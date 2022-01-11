Жительница Уралмаша проснулась, когда грабитель выносил компьютер из ее дома

Стражи порядка смогли в этот же день установить личность и место жительства подозреваемого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 46-летняя хозяйка частного дома на Уралмаше проснулась, когда грабитель выносил компьютер. Об этом сообщает городское УМВД.

Преступление произошло 1 января около полудня. Женщина спала. Ее муж ушел в гости к родственникам. Он запер калитку, но входную оставил дверь открытой.

- Через некоторое время женщина проснулась, услышав, как кто-то ходит по комнатам. К своему ужасу она обнаружила, что это был незнакомый ей мужчина. В руках у него был монитор и системный блок, которые он приготовился вынести, - говорится в сообщении полиции.

Подозреваемым оказался 36-летний екатеринбуржец, который раньше был судим за разбой. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Грабитель понял, что его заметили, и сбежал вместе с компьютером. Женщина не стала останавливать злоумышленника, так как испугалась. После ухода грабителя она обратилась в полицию.

Стражи порядка смогли в этот же день установить личность и место жительства подозреваемого. Им оказался 36-летний екатеринбуржец, который раньше был судим за разбой. Полицейские застали его дома, продолжающего отмечать Новый год. К тому времени он уже успел сбыть компьютер. Потерпевшая опознала в задержанном грабителя.

На подозреваемого завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ(Грабеж с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Фигуранта поместили под стражу.

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