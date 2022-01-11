Ольга Романова назначена на должность Финансового директора Банка Уралсиб

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

15 декабря 2021 года Ольга Романова назначена Финансовым директором банка.

Ранее, в период с 2004 по 2008 год, Ольга Романова занимала руководящие позиции в структуре Службы внутреннего контроля Банка Уралсиб, а с 2008 по 2014 год – возглавляла Службу внутреннего аудита.

В период с 2014 по 2021 год занимала должность заместителя финансового директора. Начиная с 2016 года под руководством Ольги Романовой была создана Финансово-аналитическая служба банка, в задачи которой вошли централизованные процессы бизнес-планирования, управления расходами и эффективностью, управленческая отчетность и взаимодействие с рейтинговыми агентствами.