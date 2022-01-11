В Свердловской области анонсировали возвращение QR-кодов

QR-коды могут начать действовать в дни пиковых нагрузок в местах массового скопления людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области могут вернуть систему QR-кодов. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков. В первую очередь речь идет о торговых центрах и общепите в момент пиковой нагрузки.

- Будем следить за развитием ситуации. Примем решение ближе к 15-20 января. Вероятнее всего мы вернемся к пограничному варианту: QR-коды будут проверять в торговых центрах, когда они будут испытывать пиковую нагрузку, когда там будет много людей, например, в выходные. В остальные дни можно будет без них, - пояснил Павел Креков.

Также было объявлено о том, что отечественная вакцина способна защитить от нового штамма «омикрон».

- «Омикрон» - молодой штамм. Есть случаи, когда на шумной вечеринке человек заражал всех присутствующих. У него менее выраженная тяжесть по сравнению с «дельтой». Летальные исходы есть и от нового штамма. По данным федеральной службы Роспортребнадзора, люди, привитые отечественной вакциной, переносят новый штамм бессимптомно. Вакцина – защищает от «омикрона», - пояснил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.