Следователи задержали уральца, который изнасиловал школьницу на кладбище

Обвиняемый не признает вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сыщики из Невьянска задержали уральца, который изнасиловал школьницу на кладбище. Им оказался ранее судимый житель Новоуральска. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал осведомленный источник. 24-летний мужчина напал на 16-летнюю девушку поздним вечером 22 декабря, когда она гуляла по кладбищу. Также сообщается, что потерпевшая опознала насильника.

- Обвиняемый не признает вину. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте на время расследования уголовного дела. Он уже был судим за кражи и развратные действия, - пояснил источник «КП».

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в Екатеринбурге задержали школьника, который приставал к маленькой девочке.