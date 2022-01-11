В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 368 человек

За все время пандемии в Свердловской области коронавирус подтвердили у 203 126 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки коронавирус обнаружили у 368 человек, из которых 174 – жители уральской столицы.

Также COVID-19 обнаружен у жителей Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова, Березовского, Алапаевска, Первоуральска, Карпинска и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом жителей Среднего Урала с начала пандемии составляет 203 126 человек, из которых 177 045 – справились с болезнью. За сутки врачи сняли диагноз у 495 человек.

Сейчас, среди тех, кто находится в больницах региона, состояние 365 человек оценивается как тяжелое, 210 из них размещены в палатах реанимации, 150 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки 18 человек с диагнозом коронавирус скончались. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 9 649 человек.

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