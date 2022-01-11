На Урале осветят восстановленный храм Архангела Михаила

Освещение проведет Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Новоипатово в воскресенье, 16 января, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг проведет освящение восстановленного храма Архангела Михаила. Храм начали восстанавливать еще в 2005 году силами жителей села и настоятеля. Позже к реконструкции подключился Фонд святой Екатерины.

- Каменный храм во имя Архангела Михаила в русско-византийском стиле заложили в 1862 году, а в 1869 году освятили, - рассказали в Фонде святой Екатерины. - Особенность храма в том, что он возведен без фундамента, непосредственно на скальном основании. На строительство колокольни деньги пожертвовал сам Иоанн Кронштадтский. В 1930-е годы здание закрыли, а внутри разместили склад зерна. Но после пожара его на десятилетия забросили.

За полтора года специалисты разработали проект, восстановили барабан под главным куполом, демонтировали старый кирпич, залили пол. В августе прошлого года 2021 года на храм установили кресты высотой 2,6 метра. Перед установкой кресты освятил протоиерей Димитрий Черняк с настоятелем храма Андреем Костаревым.

Отметим, что работы велись по инициативе председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина. Он планирует приехать в храм на литургию в воскресенье, 16 января.