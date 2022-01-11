В Екатеринбурге из-за QR-каникул люди реже стали прививаться от коронавируса

В министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что вакцины от COVID-19 в регионе достаточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга стали менее охотно вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказали на брифинге в администрации города.

- Вакцинация идет достаточными темпами, но мы видим снижение количества желающих после отмены ограничений по проверке QR-кодов, - рассказал Денис Демидов, заместитель министра здравоохранения Свердловской области. - Все пункты вакцинации работают. У нас 14 учреждений в Екатеринбурге проводит вакцинацию.

Также в региональном минздраве напомнили, что прошел ровно год с момента, как в Свердловской области началась массовая вакцинация от коронавируса.

- Призываю всех, у кого прошел год с момента первой прививки, обратиться в пункты вакцинации, чтобы снова поставить прививку, - добавил Денис Демидов.