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Общество11 января 2022 9:47

В Екатеринбурге из-за QR-каникул люди реже стали прививаться от коронавируса

Об этом рассказали в мэрии
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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В министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что вакцины от COVID-19 в регионе достаточно.

В министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что вакцины от COVID-19 в регионе достаточно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга стали менее охотно вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказали на брифинге в администрации города.

- Вакцинация идет достаточными темпами, но мы видим снижение количества желающих после отмены ограничений по проверке QR-кодов, - рассказал Денис Демидов, заместитель министра здравоохранения Свердловской области. - Все пункты вакцинации работают. У нас 14 учреждений в Екатеринбурге проводит вакцинацию.

Также в региональном минздраве напомнили, что прошел ровно год с момента, как в Свердловской области началась массовая вакцинация от коронавируса.

- Призываю всех, у кого прошел год с момента первой прививки, обратиться в пункты вакцинации, чтобы снова поставить прививку, - добавил Денис Демидов.