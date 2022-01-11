В Екатеринбурге закрывается одна из гимназий

Четвертая четверть для учеников гимназии пройдет в школах № 77, 112 и 136. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге временно закрывается гимназия № 99. В ней пройдет капитальный ремонт, рассказали «КП-Екатеринбург» в департаменте образования мэрии.

- На период проведения капитального ремонта здания гимназии № 99 Екатеринбурга, начиная с 25.03.2022 года и до его завершения, организовать образовательную деятельность гимназистов планируется на базе школ № 77, 112, 136, - сообщили там.

В мэрии отметили, что в четвертой четверти в школе № 77 будут учиться параллели 7 и 11 классов. В школу № 112 отправятся учащиеся 8, 9, 10 классов. А в школе № 136 учебный год будут заканчивать 5 и 6 классы.

Ранее стало известно, что на ремонт школ в Свердловской области в 2022 и 2023 году из федерального бюджета выделят больше 981 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. На выделенные деньги планируется отремонтировать 32 школы.