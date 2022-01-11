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Общество11 января 2022 8:44

В Екатеринбурге четвертый месяц разыскивают пропавшего офицера

Он пропал по пути домой из служебной командировки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

В Екатеринбурге четвертый месяц разыскивают пропавшего офицера. 45-летний Александр Вяткин 14 сентября должен был выехать домой в поселок Еланский Камышловского района, но перестал выходить на связь. Его поисками занимаются волонтеры поисковых отрядов.

- Находился в служебной командировке в Екатеринбурге, 14 сентября должен был вернуться по месту проживания. Но домой не вернулся. Телефоны недоступны. Разыскивают его сын и жена, очень переживают, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: черные короткие

Был одет: камуфляжная зелено-коричневая куртка, камуфляжный костюм зелено-коричневого оттенка, черные берцы, кепка.

С собой: темно-зеленая дорожная сумка.

Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.