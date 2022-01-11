Фото: поисковый отряд Лиза Алерт
В Екатеринбурге четвертый месяц разыскивают пропавшего офицера. 45-летний Александр Вяткин 14 сентября должен был выехать домой в поселок Еланский Камышловского района, но перестал выходить на связь. Его поисками занимаются волонтеры поисковых отрядов.
- Находился в служебной командировке в Екатеринбурге, 14 сентября должен был вернуться по месту проживания. Но домой не вернулся. Телефоны недоступны. Разыскивают его сын и жена, очень переживают, - рассказывали «КП-Екатеринбург» в «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 180 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: черные короткие
Был одет: камуфляжная зелено-коричневая куртка, камуфляжный костюм зелено-коричневого оттенка, черные берцы, кепка.
С собой: темно-зеленая дорожная сумка.
Если вы знаете, где может находиться Александр, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.