«Уральские авиалинии» раскрыли подробности инцидента на борту Дубай-Екатеринбург

Из-за погодных условий самолет сел сначала в Челябинске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирка, летевшая из Дубая в Екатеринбург 8 января, устроила дебош в самолете. Она громко кричала, смеялась и не успокаивалась. По данным портала E1.RU ее заперли в туалете, чтобы отгородить от других людей. Однако в разговоре с «КП-Екатеринбург» «Уральские авиалинии» опровергли это.

Борт, летевший из Дубая в Екатеринбург, из-за погодных условий пришлось посадить в Челябинске. Там в самолет зашла полиция, которую вызвали из-за буйной пассажирки.

- После вызова полиции в Челябинске пассажирка успокоилась. Ее не забрали. Она продолжила полет до Екатеринбурга. В туалете ее никто не изолировал. Она сидела на последнем ряду, - рассказали «КП-Екатеринбург» в авиакомпании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что одна из женщин на борту Дубай-Екатеринбург очень громко говорила, смеялась и приставала к другим пассажирам. После посадки в Челябинске и прихода полиции, дебоширку якобы закрыли в туалете, где она провела весь полет.

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