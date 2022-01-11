Сотрудники уголовного розыска изучают записи с камер видеонаблюдения Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителя Екатеринбурга на Уктусе украли сноуборд. Доску буквально стащили у него из-под носа, когда он оставил ее на снегу и отвлекся на несколько минут. Воришка попал на камеру видеонаблюдения. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

- Соответствующее заявление действительно поступило в отдел полиции №13. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливают личность подозреваемого, - рассказали в полиции.

Также в УМВД рассказали, что по результатам проведенной проверки будет принято решение.