Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 7:53

У жителя Екатеринбурга на Уктусе украли сноуборд

Он обратился в полицию
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники уголовного розыска изучают записи с камер видеонаблюдения

Сотрудники уголовного розыска изучают записи с камер видеонаблюдения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителя Екатеринбурга на Уктусе украли сноуборд. Доску буквально стащили у него из-под носа, когда он оставил ее на снегу и отвлекся на несколько минут. Воришка попал на камеру видеонаблюдения. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.

- Соответствующее заявление действительно поступило в отдел полиции №13. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливают личность подозреваемого, - рассказали в полиции.

Также в УМВД рассказали, что по результатам проведенной проверки будет принято решение.